Panorama de la conférence de presse. Photo : hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le septième congrès national de l'Association des paysans du Vietnam (APVN) pour le mandat 2018-2023 se tiendra du 11 au 13 décembre à Hanoï.

Cette information a été donnée par le Comité central de l'APVN lors une conférence de presse tenue à Hanoï le 5 décembre.

Ayant pour thème "Démocratie - Solidarité - Innovation - Intégration - Développement", la manifestation attirera la participation de 999 délégués officiels représentant plus de 10 millions de membres et agriculteurs vietnamiens.

Lors du congrès, les délégués discuteront et donneront des opinions sur des documents importants tels que le Rapport politique du Comité central de l'Assocation du VIe mandat de l'APVN; le Projet de rapport d'examen du Comité central du VIe mandat de l'APVN lors du 7e Congrès national de l'APVN...

Le Congrès va élire le Conseil central de l'APVN pour le VIIe mandat 2018-2023.

Le 7e Congrès national de l'APVN établirait 14 critères d'émulation dans les travaux de l'Association et dans le mouvement de paysans durant la période 2018-2023.

Durant le mandat 2013-2018, l'Association a admis près de 2,2 millions de membres, ce qui porte à près de 10,2 millions le nombre total de membres. Elle a également organisé environ 130.000 cours de formation et ateliers sur la promotion de l'industrie, de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, sur l'information et l'accès à Internet,... pour plus de 15 millions de membres et agriculteurs.

Elle a construit et transféré avec succès plus de 14.000 modèles et projets d'application de la science et de la technologie dans la production, la transformation et la conservation de produits agricoles, forestiers et aquatiques. -VNA