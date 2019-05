Hanoi, 5 mai (VNA) - La Chambre de Commerce et d’Industrie française au Vietnam (CCIFV) et France Alumni de l’ambassade de France au Vietnam organisent conjointement le Forum d’emploi franco-vietnamien depuis 2014.

Créé à Hanoi, l’événement est dupliqué à Hô Chi Minh-Ville en parallèle depuis 2016.





Le Forum d’emploi franco-vietnamien en 2018.

Cette année, le Forum d’emploi franco-vietnamien se déroulera le 11 mai à Hanoi et le 18 mai à Hô Chi Minh-Ville (HCM-V).



L’objectif est d’offrir aux entreprises françaises et vietnamiennes l’occasion de rencontrer et recruter de jeunes professionnels vietnamiens qualifiés et potentiellement à profil international et aux candidats attendus, formés selon les standards français et internationaux en particulier, des opportunités professionnelles et la possibilité de mieux connaître les entreprises, leurs recrutements et perspectives de carrière.



Le Forum d’emploi franco-vietnamien 2019 recevra plus de 40 entreprises françaises et vietnamiennes à HCM-V et Hanoi dans les domaines variés: commerce, distribution, comptabilité et audit, média et communication, éducation, informatique, ingénierie, construction, service, hôtellerie, tourisme, transport et logistique, etc.



Le forum devrait recevoir 250 candidats à Hanoi, 400 à HCM-V qui sont des jeunes professionnels, candidats expérimentés et jeunes diplômés désireux de valoriser leurs compétences et de rencontrer les entreprises qui recrutent.

Plusieurs ateliers seront animés dans le cadre du forum pour aider à développer l’employabilité des candidats présents. Ce format est idéal pour échanger expériences et conseils sur les étapes clé de l’accès à l’emploi. Les ateliers organisés offrent un angle de vue inédit des stratégies et des attentes en matière de ressources humaines des entreprises présentes. Les candidats ayant étudié en France ou ayant obtenu un diplôme français au Vietnam sont tout particulièrement invités à participer. - CPV/VNA