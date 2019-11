Symbole du cap de Ca Mau. Photo: Nhat Tan

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ayant pour thème "Rendez-vous à Ca Mau", la Semaine de la culture et du tourisme de Ca Mau 2019 aura lieu du 10 au 15 décembre avec de nombreuses activités intéressantes et la participation du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et de la République de Corée.



Cette information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue le 18 novembre à Ho Chi Minh-Ville organisée par le Comité populaire de Ca Mau.



Cette semaine comprendra de nombreux événements attrayants tels qu’un festival gastronomique, des cérémonies d'inauguration du mât de drapeau de Hanoï, du temple de Lac Long Quân (Lac Long Quân et Âu Co, couple légendaire ayant donné naissance au peuple vietnamien), des échanges culturels, un concours de cai luong (théâtre rénové) et un forum sur le développement du tourisme.



La Semaine de la culture et du tourisme de Cà Mau 2019 sera l'occasion pour la localité de renforcer la promotion du tourisme et de présenter ses atouts économiques, culturels et touristiques, contribuant ainsi à préserver et promouvoir les particularités culturelles locales et à faire de Cà Mau une destination attrayante.-CPV/VNA