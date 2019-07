Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) - La Fête culturelle, sportive et touristique de l’ethnie Cham 2019 aura lieu du 13 au 16 août dans la province centrale de Phu Yên, a annoncé lors d'une conférence de presse tenue le 26 juillet le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Ayant pour thème “Préserver et promouvoir la culture de l'ethnie Cham en répondant aux exigences de développement durable du pays", l’événement comprendra des programmes artistiques, une présentation de vêtements traditionnels des Cham, une exposition des acquis socio-économiques des habitants de l'ethnie Cham, ainsi des représentations des artisanats traditionnels, de la gastronomie et des jeux folkloriques.

Plus particulièrement, dans le cadre de la fête, une cérémonie pour recevoir le certificat de reconnaissance de la tour Nhan en tant que site national spécial aura lieu le 14 août à la ville de Tuy Hoa.

Les Cham ont environ 180 000 habitants et vivent dans 35 districts et chefs-lieux de 10 provinces et villes de la région méridionale du Centre et du Nam Bô, telles que Ninh Thuan, Binh Thuan et An Giang.

Cette fête vise à honorer et à promouvoir les valeurs culturelles de l’ethnie Cham. Elle témoigne de la volonté du Parti et de l'État de préserver et de développer la culture Cham dans le processus de Renouveau, de construction et de développement national.

La tour Nhan, dédiée aux esprits Cham, a été construite à la fin du XIe siècle, et demeure à ce jour l’unique tour Cham dans la province. D’une hauteur de 24 m, elle est faite de briques, et jouit d’une belle harmonie entre les matériaux de construction, et mise en valeur sur le plan esthétique par son architecture et ses sculptures. –VNA