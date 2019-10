Un examen médical dans la commune de Hoai My, district de Hoai Nhon, province de Binh Dinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les expériences du Vietnam et du Japon dans l'élaboration de politiques du bien-être social ont été partagées lors d'un séminaire organisé par l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) à Hanoï le 9 octobre.



Le Phuoc Minh, directeur de l'Institut d'études sur l'Afrique et le Moyen-Orient du VASS, a mis en exergue les efforts du Vietnam pour mettre en œuvre ses politiques du bien-être social et garantir le progrès social et l'égalité.



Selon la résolution du 7e Plénum du Comité central (CC) du Parti (12e mandat), il y a des lacunes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques du bien-être social. Le système politique et juridique en matière d'assurance sociale doit continuer de suivre le développement socio-économique, le vieillissement de la population et l'apparition de nouvelles relations de travail.



Lors du séminaire, les délégués ont déclaré que les politiques actuelles en matière de bien-être social ne sont pas vraiment associées au marché du travail car elles se concentrent principalement sur le secteur formel, tout en négligeant le secteur informel où les travailleurs sont plus vulnérables.



Le professeur Eiji Tajika, de l'Université japonaise Hitotsubashi, a déclaré que pour mieux assurer le financement du bien-être social dans les années à venir, le Vietnam devrait remédier aux problèmes existants dans les secteurs tels que la santé, l'assurance sociale, la finance, etc. Il a également suggéré au Vietnam de consulter les expériences d'autres pays.



A cette occasion, les experts japonais ont également partagé leurs expériences en matière d'élaboration de politiques et d'institutions pour faire face au vieillissement de la population. -VNA