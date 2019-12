Hanoi, 21 décembre (VNA) - Bamboo Airways reporte plusieurs vols le 21 décembre en raison de l'impact d'un exercice militaire dans la ville de Vinh dans la province centrale de Nghe An.

Un avion de Bamboo Airways . Photo : VNA

Le transporteur a annoncé que le vol QH1152 de Ho Chi Minh Ville à Vinh décollerait à 9h55, au lieu de 6h40, et le vol QH1761 de Vinh à Buon Ma Thuot de 9h30 à 1220 minutes après midi.L'heure de départ du vol QH1762 de Buon Ma Thuot à Vinh et du vol QH1153 de Vinh à HCM City sera respectivement ajustée à 16h20 et 18h20, au lieu de 11h40 et 14h15 le même jour.Par ailleurs, le vol QH1142 de Ho Chi Minh-Ville vers Dong Hoi et le vol QH1143 en sens inverse décollera respectivement à 19h20 et 21h30, au lieu de 17h55 et 20h10 comme prévu initialement.-VNA