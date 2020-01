Hanoi (VNA) – Niché sur les berges du fleuve Rouge, à Hanoi, le village de Tu Liên existe depuis des siècles. Il se caractérise par l’horticulture et la plantation de kumquats, petits arbres de décoration prisés lors de la fête du Têt (Nouvel An lunaire).

Autrefois, ce lieu s’appelait Tu Tông. Entre 1961 et 1995, c’était la commune de Tu Liên, du district de Tu Liêm, dans la proche banlieue de Hanoï. En 1995, il est devenu le quartier de Tu Liên et fait partie de l’arrondissement de Tây Hô, à Hanoi.

Un bonsaï à l’effigie du rat, signe de l’année 2020. Photo : CVN

Actuellement, sa superficie de terres agricoles s’étend à plus de 100 ha dont une trentaine dédiée aux kumquats, avec plus de 500 foyers cultivateurs et près de 1.000 travailleurs locaux. Chez certaines familles, la plantation de kumquats d’agrément se transmet depuis quatre générations.