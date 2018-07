Quang Ninh (VNA) - Direction la province septentrionale de Quang Ninh. Cette semaine, nous allons découvrir l’estuaire de Bach Dang qui a été le théâtre de trois gigantesques batailles navales contre les envahisseurs étrangers.

En 938, Ngô Quyên a vaincu les envahisseurs Nam Han (Han du Sud). En 981, l’empereur Lê Dai Hành a écrasé des milliers de soldats Tsong et en 1288, le général Trân Quôc Tuân a battu l’armée yuan-mongole.

Dans le cadre de l’Année du tourisme 2018, les autorités du district de Quang Yên ont décidé de mettre à l’honneur le site historique de Bach Dang et de proposer au public, le temps d’une visite, de revivre le passé glorieux de ce lieu hautement symbolique, reconnu en 2012 par le gouvernement comme site national spécial. Dans le quartier de Yên Giang, à proximité du temple dédié au général Trân Quôc Tuân, le touriste pourra découvrir les vestiges de ces batailles millénaires et notamment les fameux pieux qui avaient été installés à marée basse pour couler les flottes ennemies.

«Notre groupe tenait absolument à visiter ce site historique qui nous rappelle le courage dont ont fait preuve nos ancêtres pour défendre la souveraineté du pays. Le site se trouve dans un cadre naturel magnifique. En venant ici, on apprend beaucoup de choses sur l’histoire nationale », remarque Bùi Van Chuy, un habitant de la ville de Halong.

Le district de Quang Yên. Photo: enternews.vn

Témoin hier d’un passé guerrier, l’estuaire de Bach Dang est aujourd’hui une zone d’échanges très animée. Outre les sites historiques, le district de Quang Yên est riche en traditions comme les fêtes agricoles et les processions pour les génies. Elle abrite 24 ravissantes pagodes, plusieurs belles maisons communales et de nombreux temples à l’architecture très typique du delta du fleuve Rouge. En 2017, plus de 200.000 touristes ont visité ce site et les autorités comptent bien profiter de l’Année nationale du tourisme 2018 pour augmenter ce chiffre.

«Nous souhaitons que les autorités développent les richesses de notre patrimoine historique, culturel et spirituel. La région abrite de magnifiques pagodes datant de la dynastie des Trân», indique le bonze supérieur Thich Thanh Lich, vice-président du conseil d’administration de l’Eglise bouddhique de Quang Ninh.

Mettre en œuvre un tourisme de qualité en valorisant le patrimoine culturel et historique, telle est l’ambition des autorités de Quang Yên.

«Nous souhaitons attirer le public vers un tourisme historique et culturel. Pour ce faire, nous devons être en mesure de lui proposer une offre concrète en adéquation avec ses attentes.», dit Ngô Dinh Dung, chef adjoint du service culturel de Quang Yên.

La commémoration des batailles de Bach Dang a été l’une des principales activités de l’Année du tourisme nationale 2018 à Quang Ninh. Elle s’est déroulée du 7e au 9e jour du 3e mois lunaire.

«Cette fête célèbre la victoire navale de 1288. De très nombreux touristes venus de tout le pays y ont assisté. C’était l’occasion de se souvenir des sacrifices de nos ancêtres pour défendre le territoire vietnamien.», souligne Vu Van Tinh, du quartier de Quang Yên.

Les autorités de Quang Yên souhaitent mettre en scène l’histoire glorieuse de Bach Dang et développer un tourisme conjuguant patrimoine et culture. -VOV/VNA