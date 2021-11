Bac Ninh (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a assisté dimanche 31 novembre à Bac Ninh (Nord) à une cérémonie de commémoration du centenaire du camarade Lê Quang Dao, un illustre dirigeant du Parti et de l’Etat vietnamiens, et d’annonce de la création de la ville de Tu Son.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s’exprime lors de la cérémonie de commémoration du centenaire du camarade Lê Quang Dao et d’annonce de la création de la ville de Tu Son, le 31 novembre à Bac Ninh. Photo : VNA



Le camarade Lê Quang Dao est né Nguyên Duc Nguyên le 8 août 1921 d’une famille patriotique dans la commune de Dinh Bang, actuel quartier de Dinh Bang, ville de Tu Son, province de Bac Ninh, a-t-il rappelé lors de l’événement auquel le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a envoyé une corbeille de fleurs en guise de félicitations.Secrétaire du Comité central du Parti, président de l’Assemblée nationale, vice-président du Conseil d’Etat, président du présidium du Front de la Patrie, général de l’Armée populaire du Vietnam, quel que soit son poste, il sert toujours de tout son cœur le Parti, le pays, le peuple ; reste solide devant toutes les difficultés et épreuve.Avec 78 ans de vie et plus de 60 ans d’activités révolutionnaires, le camarade Lê Quang Dao s’est efforcé et a consacré sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Ses activités et ses contributions sont très riches et vastes, a souligné le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.