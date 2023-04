Le modèle d'"administration affable" est bien mis en oeuvre dans la province de Bac Giang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le but de renouveler fortement le style de travail de l’administration locale, pour plus de satisfaction des habitants et des entreprises, après deux ans de mise en œuvre du modèle d'"administration affable", de nombreux résultats positifs ont été enregistrés.



Le modèle d'"administration affable" a été élaboré par le Comité populaire provincial de Bac Giang et le Comité provincial de la mobilisation de masse en août 2021 avec trois communes cibles visant trois critères que sont : cadre amical ; administration affable ; environnement de travail moderne et proche. Ce modèle a été mis en œuvre dans 209 communes, quartiers et chefs-lieux.



Depuis avril 2022, le quartier Le Loi (ville de Bac Giang) commence à mettre en œuvre le modèle d'"administration affable". Le quartier a mis en place l'initiative du modèle "Vendredi rapide" pour mieux servir la population dans ses démarches administratives.



La vice-présidente du Comité populaire du quartier de Le Loi, Do Thi Tuyet, a indiqué que chaque vendredi, le quartier a augmenté le nombre du personnel pour le service à guichet unique. Les cadres et les fonctionnaires sont chargés de guider les habitants lorsqu'ils remplissent les informations dans le formulaire de déclaration et complètent procédures et documents.



Tous les vendredis, les fonctionnaires du service à guichet unique s'arrangeront pour ne pas effectuer d'autres tâches afin d'assurer un traitement rapide et soigné. Tous les démarches administratives sont reçues, traitées dans la journée. Après près de 12 mois de mise en œuvre, ce modèle d'"administration affable" a traité les dossiers de près de 300 citoyens. Le nombre de personnes venant le vendredi a triplé par rapport d’auparavant.



Dans de nombreux quartiers, communes et chefs-lieux de Bac Giang, la mise en place du modèle d'"administration affable" est relié à la mise en place du modèle de "police communautaire dévouée, attachée, amicale au service du peuple". Concrètement, dès la fin novembre 2022, tous les communes et chefs-lieux du district de Luc Nam ont simultanément mis en œuvre ce modèle.

Le modèle d'"administration affable" est mis en oeuvre dans de nombreux quartiers, communes et chefs-lieux de Bac Giang. Photo : VNA





Dans la ville de Bac Giang, environ 10 milliards de dongs ont été investis dans l’élaboration et la mise en œuvre du modèle d'"administration affable".



Le chef de la Commission de la mobilisation de masse du Comité provincial du Parti de Bac Giang, Pham Van Thinh, a précisé qu’après une période de mise en œuvre, ce modèle avait reçu de nombreux réactions positives des habitants et des entreprises. A travers des enquêtes, leur taux de satisfaction est en croissance.



Cependant, selon Pham Van Thinh, "l'administration affable" est un nouveau modèle déployé dans la localité, il reste donc de nombreuses difficultés. Les conditions d'accueil et de renseignement des habitants, la qualité du service, l'attitude des cadres et fonctionnaires dans certains lieux ne sont toujours pas satisfaisantes.



Constatant que l’élaboration de l'"administration affable" était un travail transversal, Bac Giang continue d'améliorer la qualité de ce modèle. À partir de 2023, la province procédera à un classement et à une reconnaissance par étoiles pour reconnaître les communes, les quartiers et les chefs-lieux ayant répondu aux normes exigeantes, en se basant sur 42 critères concernant les contenus suivants : cadre amical ; administration affable ; environnement de travail moderne et proche.



Bac Giang fixe un objectif selon lequel en 2023, 30% des unités au niveau communal répondront à la norme de l'"administration affable", puis 60 % en 2024, et 100 % en 2025. - VNA