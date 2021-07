Une zone industrielle dans la province de Bac Giang. Photo : VNA



Bac Giang (VNA) - Le Comité provincial du Parti de Bac Giang au Nord a affirmé que la province considérait le développement industriel comme l'une de ses tâches primordiales et le moteur principal de sa croissance économique.

La province vise à devenir d’ici 2030 une province industrielle moderne et durable et aussi l'un des pôles de développement industriel de la région. La province s'est fixé l’objectif d’atteindre un taux moyen de croissance du PIB régional de l'industrie de 19% au cours de la période 2021-2030.

Elle projette de créer 23 nouveaux parcs industriels, 29 grappes industrielles et d’étendre de nombreuses autres grappes industrielles.

La province de Bac Giang se concentre actuellement sur le développement de parcs industriels selon le modèle « 3 en 1 » : parc industriel - zone urbaine - zone de services, avec des infrastructures techniques et sociaux modernes et synchrones. Elle donne aussi la priorité au développement de l'ingénierie mécanique, l'agro-industrie et la transformation des aliments.

Elle élabore une stratégie pour attirer des partenaires étrangers disposant des capacités financières et des expériences, utilisant des technologies modernes et respectueuses de l'environnement. En outre, la province se concentre sur l'amélioration de l'efficacité de la gestion publique, le développement de ressources humaines de haute qualité, la promotion de l'application et le transfert de technologie pour le développement industriel...

Selon le Service provincial de l'Industrie et du Commerce, Bac Giang compte actuellement 6 parcs industriels approuvés couvrant une superficie totale de 1.322 ha, dont 5 parcs industriels ont été mis en service, le taux d'occupation des terrains industriels atteignant 90%.

Jusqu'à présent, les parcs industriels de la province de Bac Giang ont attiré 409 projets d'investissement secondaires (101 projets d'investissement nationaux, 308 projets d'investissement étrangers) d’un capital social total de plus de 9.400 milliards de dongs et près de 6 milliards de dollars. Le capital d'investissement réalisé est estimé à plus de 6.000 milliards de dongs et plus de 3,5 milliards de dollars.

Les parcs industriels ont créé des emplois pour environ 163.600 travailleurs et contribué au budget local plus de 2.200 milliards de dongs, soit 11% du total. -VNA