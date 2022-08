Le président du Comité populaire de la province de Bac Giang, Lê Anh Duong (droite) et l’ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de Bac Giang, Lê Anh Duong qui a reçu mardi 23 août l’ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang, a plaidé pour le renforcement des échanges populaires avec les localités lao.

Le responsable a présenté au diplomate lao des réalisations remarquables de sa province en matière de développement socio-économique, de garantie de la sécurité et de la défense nationale.



Il a également rappelé des jalons importants dans les relations entre Bac Giang et des localités lao, notamment la création de l’Association d’amitié Vietnam-Laos de Bac Giang en 2005 et la signature de l’Accord de coopération entre Bac Giang et Xaysomboun d’ici 2025.



Cet accord prévoit une coopération bilatérale en matière d’échange de délégations, d’échange d’expériences, de soutien au développement agricole, de santé, d’éducation et de formation, de culture et de sports et du tourisme, et d’investissement dans la construction.

Le président du Comité populaire de la province de Bac Giang, Lê Anh Duong offre un cadeau de souvenir à l’ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang. Photo: VNA

Bac Giang continuera de mener des activités visant à promouvoir la coopération et l’amitié entre le Vietnam et le Laos, entre Bac Giang et Xaysomboun et entre Bac Giang et ses partenaires lao, a déclaré Lê Anh Duong.



En visite de travail à Bac Giang à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Laos (1962-2022) et du 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (1977-2022), l’ambassadeur Sengphet Houngboungnuang a exhorté les deux parties à continuer la mise en œuvre de l’Accord de coopération entre Bac Giang et Xaysomboun.



Il a proposé à Bac Giang d’encourager des entreprises vietnamiennes à investir à Xaysomboun et de promouvoir des activités d’échange entre les populations de Bac Giang et des localités lao. –VNA