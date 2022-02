Lors de la conférence. Photo : journal Bac Giang

Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Information et des Communications, en collaboration avec le comité populaire de la province de Bac Giang, a organisé une conférence en présentiel et en ligne pour améliorer les connaissances sur la transformation numérique.

La conférence était reliée à 239 points - unités, agences, districts, villes et communes, quartiers - avec la participation de plus de 3.600 personnes.

Le vice-ministre de l'Information et des Communications Nguyen Huy Dung a également participé à cet événement.

Photo d'illustration.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-président du Conseil populaire de la province Nghiem Xuan Huong a souligné que la transformation numérique est encore un nouveau concept. Cette conférence a été l'occasion pour les cadres, les fonctionnaires, les responsables et les membres du Parti d'acquérir des connaissances de base sur le processus transformation numérique.

Malgré ses ressources économiques modestes, Bac Giang a sa propre façon de faire les choses en construisant l'e-gouvernement, la réforme administrative, en fournissant des services pratiques au service des personnes et des entreprises... apportant des résultats positifs.

Les systèmes d'information clés sont déployés de manière synchrone, connectant quatre niveaux. En termes d'indice d'évaluation de la transformation numérique en 2020, Bac Giang se classe 10e sur les 63 provinces et villes.

Nghiem Xuan Huong a déclaré que considérant la transformation numérique comme une tâche ayant une signification stratégique, à la fois urgente et à long terme, tant pour le système politique que pour l'ensemble de la société, Bac Giang déploie fortement l'application des technologies de l'information, des biotechnologies, des nouvelles technologies des matériaux au service de son développement socioéconomique et se concentre sur le développement des infrastructures ad hoc pour construire l'e-gouvernement.

En particulier, le 11 juin dernier, le Comité du Parti de Bac Giang a publié la Résolution N° 111 sur la transformation numérique pour la période 2021-2025, avec vision à l'horizon 2030, dans laquelle la province a pour objectif de figurer dans le groupe des 10 premières provinces et villes du pays en matière de transformation numérique.

Lors de la conférence, les délégués ont écouté les interventions du directeur adjoint du Département de l'Informatisation du ministère de l'Information et des Communications, Nguyen Huu Tien, sur un aperçu de la transformation numérique, du professeur Ho Tu Bao de l'Institute d’étude des mathématiques (VIASM) sur la transformation numérique et la méthodologie 2-3-5.

Le Dr Nguyen Nhat Quang de l'Institut des sciences et de la technologie (VINASA) a présenté la transformation numérique dans la localité. En conséquence, le programme national de transformation numérique identifie trois piliers principaux que sont le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique en prenant les personnes et les entreprises comme centre, sujet, objectif et moteur de la transformation numérique.

La transformation numérique locale doit être synchronisée avec le processus de transformation numérique national.

La conférence avait pour objectif d'aider les responsables et les membres du Parti de la province à mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique afin d’élaborer des stratégies de la mise en œuvre efficaces. - VNA