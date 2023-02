Photo d'illustration : snv.bacgiang.gov.vn



Bac Giang (VNA) - En 2023, la province de Bac Giang (Nord) continuera de promouvoir sa réforme administrative pour mieux servir les habitants et les entreprises.

Les autorités provinciales déterminent que la satisfaction des personnes et des entreprises doit être utilisée pour mesurer l’efficacité des réformes administratives.

Bac Giang se focalise sur la bonne mise en œuvre de la réforme de l'appareil administratif de l'État, la réforme de la fonction et des finances publiques, l’édification et le développement de l'e-gouvernement et du gouvernement numérique. Elle continue de développer et de compléter des documents juridiques de manière synchrone dans tous les domaines.

La peovince de Bac Giang a réexaminé les procédures administratives pour proposer de réduire, simplifier et créer des conditions favorables pour les personnes et les entreprises.

En 2023, Bac Giang achèvera le partage des données de la Base nationale des sécurités sociales et du foncier avec le Portail national des services publics et son système d'information pour le traitement des démarches administratives pour le traitement selon le guichet unique des démarches administratives à tous les niveaux.

Le Centre de services de l'administration publique. Photo : snv.bacgiang.gov.vn



La province fixe un objectif d'au moins 90 % de satisfaction des personnes et des entreprises dans le traitement des démarches administratives, et au moins 85 % dans le domaine du foncier, de la construction et de l'investissement.

Elle promeut l'application des technologies de l'information dans les procédures administratives, pour les traiter en ligne, numérise les résultats des procédures administratives pour améliorer la transparence, raccourcir les délais et réduire les coûts.

La province révise et propose d'éliminer les procédures administratives lourdes qui causent des difficultés aux personnes et aux entreprises, de réduire considérablement les formulaires, déclarations et papiers inutiles sur la base de l'application des technologies numériques et des bases de données disponibles.

Cette année, Bac Giang s’attache également à la mise en œuvre de la réforme organisationnelle de l'appareil administratif de l'État, les réformes de la fonction publique, et des finances publiques, l'innovation dans les méthodes de suivi et d'évaluation des résultats des tâches de réforme administrative, l'enquête régulière sur la satisfaction des personnes et des organisations…

La province a pour objectif d'ici fin 2025 que 100% de ses services publics en ligne de niveau 4 soient disponibles sur divers moyens d’accès, en particulier les appareils mobiles, que plus de 95% des dossiers au niveau provincial, 85% au niveau du district et 65% au niveau communal soient traités en ligne (à l’exception de ceux classifiés secrets d’État), que plus de 60% des activités d’inspection des agences de gestion de l’État de la province soient réalisées via l’environnement numérique et le système d’information de l’agence de gestion, que l’économie numérique représentera environ 25% de son PIB.

Bac Giang compte actuellement plus de 800 entreprises numériques.



La province donne la priorité à la transformation numérique dans 8 domaines que sont la santé, l’éducation, les ressources naturelles et l’environnement, l’industrie et l’attraction des investissements, l’agriculture, les transports et la logistique, le tourisme, la presse, la radio et la télévision etc.

Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Hô Chi Minh-Ville - Môc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyên, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.

La ville de Bac Giang, centre administratif de la province, a une position géographique favorable, car située sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, traversée par l'autoroute et la ligne ferroviaire reliant Hanoï à Lang Son et à la poste-frontière international de Huu Nghi.

Avec ses nombreux potentiels, avantages et une orientation de développement appropriée, Bac Giang s'efforce d'ici 2025 de développer de manière globale et solide ses secteurs économiques industriels, agricoles et de services, afin de devenir une province dont le PIB régional figure dans le top 15 national. - VNA