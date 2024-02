Bac Giang (VNA) – La province de Bac Giang (Nord) s’efforce d’accélérer le réaménagement des unités administratives au niveau de district et de communes au cours de la période 2023-2025, a fait savoir le directeur adjoint du Département provincial de l’intérieur Nguyên Van Phuong.

Les habitants locaux se sont vu fournir des informations complètes et opportunes sur le réaménagement des unités administratives au niveau de district et de communes. Photo: baobacgiang.com.vn



Le réaménagement des unités administratives de district et de commune devra permettre d’éviter la dispersion des ressources et de remédier à la faible exploitation des potentialités et à la division de l’espace de développement et aux difficultés de la planification du développement régional, a indiqué le responsable.

Les efforts visent à créer un nouvel espace de développement et une nouvelle pensée, contribuant ainsi à la construction d’un système politique plus compact, efficient et efficace, a-t-il ajouté.

D’ici 2025, Bac Giang se concentre sur l’investissement dans la construction d’infrastructures urbaines, notamment sur les critères tels que l’éclairage urbain des routes, les terrains scolaires, les postes médicaux, l’eau propre et hygiénique.

La province s’emploie à achever le projet de sous-plan visant à fusionner les limites administratives du district de Yên Dung avec la ville de Bac Giang et celui de sous-plan visant à réorganiser et à ajuster les limites administratives du district de Luc Ngan et du district de Son Dong pour créer la cité municipale de Chu, dans le district de Son Dông.

La province prévoit de recueillir les commentaires des électeurs sur ces sous-plans en avril 2024 et de peaufiner le plan de réorganisation des unités administratives au niveau de commune pour la période 2023-2025 avant de le soumettre au Comité provincial du Parti en mai 2024 et au Conseil populaire provincial le mois suivant.

Un plan de réorganisation des unités administratives au niveau de district et de développement des zones urbaines dans la province de Bac Giang est également en cours d’élaboration et sera soumis au Comité provincial du Parti, au Comité populaire provincial et au Conseil populaire provincial en juin 2024.

La province de Bac Giang a achevé le réaménagement des unités administratives du district de Viêt Yên pour en faire la cité municipale de Viêt Yên conformément à la résolution n°938/NQ-UBTVQH15 du 13 décembre 2023 du Comité permanent de l’Assemblée nationale (effective le 1er février 2024).

Le Département de l’intérieur a travaillé avec les districts concernés à la finitition d’un plan visant à réorganiser 32 unités administratives au niveau de commune pour créer 15 unités administratives au niveau de commune, ce plan sera soumis par le Comité populaire provincial au ministère de l’Intérieur.



Le plan d’aménagement global de la zone urbaine de Bac Giang, province de Bac Giang jusqu’en 2045 à l’échelle 1/10 000 a été approuvé par le Premier ministre par la décision n° 1685/QD-TTg du 26 décembre 2023.

A ce jour, la province a achevé le programme de développement urbain de Bac Giang jusqu’en 2045, le projet de classification urbaine suivant les critères de zone urbaine de catégorie II, le rapport d’évaluation du niveau de développement des infrastructures de la zone prévue pour créer des quartiers de la zone urbaine de Bac Giang, et le règlement sur la gestion de l’architecture urbaine de Bac Giang. – VNA