La ville balnéaire de Vung Tau accueille ce samedi soir le 21e Festival du film vietnamien. Photo: VOV

Ba Ria-Vung Tau, 24 novembre (VNA) - Samedi soir 23 novembre, le 21ème Festival national du film a été inauguré dans la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau. Des acteurs, actrices et réalisateurs de partout au pays ainsi que des délégués étrangers y ont participé.

Le Festival national du film est une occasion de présenter au public de nouveaux films du cinéma vietnamien et d'honorer ses excellentes œuvres, a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, lors de la cérémonie d'ouverture.

Il crée également une occasion d’échanger des expériences entre artistes, cinéastes, producteurs, distributeurs et responsables culturels. C’est un événement important pour stimuler le développement et l’intégration de l’industrie nationale du cinéma, a-t-il ajouté.

Sur le thème "Construire une industrie cinématographique vietnamienne humaine, créative et d’intégration", le festival, qui dure cinq jours, fera l'éloge des films montrant créativité, identité nationale, humanisme, expression artistique distinguée et intégration internationale, selon le comité d'organisation du festival.

En marge du festival, il y a des semaines cinématographiques à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville, un échange entre artistes et spectateurs, une exposition sur la mer et les îles vietnamiennes à travers le prisme du cinéma et des projections de films gratuites.

Le Festival national du film a été lancé en 1980 à Hanoi. Depuis lors, il se tient tous les trois ans dans différentes localités. -VNA