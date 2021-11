Photo : AVSE Global



Hanoï (VNA) - AVSE Global - Association of Vietnamese Scientists and Experts (Association des scientifiques et experts vietnamiens) organise les 4 et 5 novembre le Sommet “One Global Vietnam: Connect2Future” afin de resserrer les liens entre les scientifiques, experts, entrepreneurs et décideurs politiques influents pour le développement durable du Vietnam.



Dans le contexte de changement climatique, de 4e révolution industrielle et de pandémie de COVID-19, le Sommet a pour objet de rechercher des idées innovantes pour les prochaines décennies, en vue de favoriser le développement durable du Vietnam.



Selon les organisateurs, le Sommet comprend quatre sessions sur la « Nouvelle Normalité », la recherche de partenaires, les orientations de l'innovation, la façon de construire un environnement d'innovation au Vietnam, la recherche de talents…



L’Association des scientifiques et experts vietnamiens - AVSE Global est une organisation basée à Paris de scientifiques et d'experts vietnamiens de portée mondiale, qui a pour mission d'apporter des solutions innovantes pour le développement durable du Vietnam, en connectant les forces intellectuelles d'experts et d'intellectuels vietnamiens du monde entier animés par de fortes aspirations à contribuer au progrès du pays.-VNA