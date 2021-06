Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Les autorités russes viennent d'expulser et de refuser l'entrée de nombreux Vietnamiens, titulaires d'une carte Fan ID (permettant d'entrer en Russie sans visa pour voir le Championnat d'Europe de football), en raison de l'utilisation de cette carte à d'autres fins ou ceux qui n'ont pas prouvé leur but de se rendre en Russie pour voir des matches de football dans le cadre de l'Euro.

Le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères recommande aux supporteurs vietnamiens utilisant la carte FAN ID pour entrer en Fédération de Russie, d'étudier les réglementations sur les conditions en matière d'entrée et de sortie, d'enregistrement de résidence temporaire, de billet d'avion, des comportements ou activités interdits et d'autres règlements du pays d'accueil. Il faut utiliser la carte FAN ID dans le bon but, observer les règlements du pays d'accueil pour éviter la violation des problèmes juridiques ou d'être coincé dans les aéroports internationaux au milieu de l'épidémie de COVID-19.

En cas de besoin d'une aide urgente, veuillez contacter la ligne d'urgence de l'ambassade du Vietnam en Russie au +7-903-182-1617, du Consul général du Vietnam à Ekaterinbourg au +7-343-253-0284 / +7-965-506-6868, du Consul général du Vietnam à Vladivostok au +7-914-708-0939; ou le standard pour la protection du citoyen du ministère des Affaires étrangères au ( 84)981.848.484. -VNA