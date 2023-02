Photo: The Daily Swig

Hanoï (VNA) – L'Autorité de la sécurité de l’information (AIS), relevant du ministère de l'Information et de la Communication, vient d'émettre un avertissement concernant de graves failles de sécurité dans des logiciels de Microsoft qui viennent d’être rendues publiques en février.Le 14 février, Microsoft a publié une liste de correctifs de 75 vulnérabilités de sécurité dans ses produits dont 12 sont jugées critiques. En particulier, il existe quatre failles de sécurité dans Microsoft Exchange Server autorisant l’exécution de code à distance, a noté l’AIS.L’AIS a recommandé aux unités concernées d'examiner et d'identifier les systèmes d'exploitation Windows potentiellement affectés, d'effectuer des mises à jour de correctifs, de renforcer les contrôles, d'avoir un plan à suivre lors de la détection de signes d'exploitation ou de cyberattaque, ainsi que de surveiller régulièrement les avertissements des organes compétents et des grands organismes sur la sécurité de l'information pour détecter rapidement les risques de cyberattaque. -VNA