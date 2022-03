Le taux de femmes députées à l’Assemblée nationale de la XVe législature dépasse les 30%. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le Vietnam a promulgué de nombreuses politiques visant à protéger les femmes et leur permettre de s’affirmer davantage, de s’engager efficacement avec le gouvernement et la société, afin de contribuer autant que les hommes au développement national.



Le récent recensement de la population et du logement de l’Office général des statistiques montre que les femmes représentent 47,3% de la main-d’œuvre, plus de 285.600 entreprises (24%) sont dirigées par des femmes. Le taux d’alphabétisation des femmes âgées de 15 à 60 ans atteint 97,33%.



Égalité des sexes



Grâce aux efforts déployés ces dernières années, le Vietnam a enregistré de nombreuses réalisations en matière d’égalité des sexes, devenant même l’un des dix pays les plus performants en termes de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles (Objectif de développement durable - ODD 5).



Selon la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes, Hà Thi Nga, les réalisations du pays dans la progression vers l’égalité des sexes sont hautement appréciées. Le Vietnam dispose en effet du plus haut taux en Asie du Sud-Est de femmes participant aux travaux socio-économiques, politiques, en particulier à la gestion publique.



La vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Nguyên Thi Hà, a fait savoir que le taux de femmes députées à l’Assemblée nationale de la XVe législature dépassait les 30% et que les femmes représentaient près de 30% des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026.



Entre 1985 et 2020, le Vietnam comptait à son actif 20 collectifs et 49 femmes scientifiques distingués dans divers domaines qui se sont vu attribuer le prix Kovalevskaïa(*).



"L’Organisation des Nations unies et la communauté internationale saluent les efforts vietnamiens dans l’avancement des femmes", a reconnu Hà Thi Nga.



Le gouvernement a promulgué la Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2021-2030. C’est la première fois, dans un programme cible national, qu’apparaît un projet spécifique en la matière, rendant ainsi justice aux efforts et contributions des femmes au développement socio-économique du pays.



Dans la Stratégie nationale 2021-2030, le Vietnam s’attend à ce que des femmes occupent des postes de direction clés dans 60% des organes de gestion étatique et des administrations locales à tous les niveaux d’ici 2025 et 75% à l’horizon 2030. En outre, le nombre d’employées rémunérées au Vietnam passera à 50% d’ici 2025 et à environ 60% en 2030.



Le pays vise également à réduire le temps moyen que les femmes consacrent aux tâches ménagères non rémunérées à 1,7 fois d’ici 2025 et 1,4 fois à l’horizon 2030 par rapport à celui des hommes.



D’ici 2025, 80% des femmes victimes de violence domestique et sexiste auront accès à au moins un des services de soutien de base, et ce chiffre devrait atteindre 90% en 2030.



Dans le contexte de graves impacts de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses politiques et solutions pour soutenir les personnes et les entreprises, en intégrant les questions liées à l’égalité des genres pour garantir les droits et les besoins de chacun.



Stimuler l’économie



S’exprimant lors du 3e Forum des femmes Asie - Europe, organisé en ligne du 13 au 15 octobre 2021, la vice-présidente de la République, Vo Thi Ánh Xuân, a partagé les expériences du Vietnam dans la défense de l’égalité homme-femme. Elle a également présenté quatre propositions visant à stimuler la participation des femmes dans la société.



La dirigeante vietnamienne a appelé les États à agir ensemble pour atténuer les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19, du changement climatique, des conflits et de la violence vis-à-vis des femmes.