Dans un programme de présentation d’akaBot au Japon. Photo https://chungta.vn

Hanoï (VNA) – AkaBot, solution d’automatisation développée par la société vietnamienne FPT Software, a été élue parmi les 30 meilleurs produits RPA du monde par RPA Hack.

AkaBot est l’unique solution vietnamienne à figurer sur cette liste, aux côtés des produits largement connus qui représentent des centaines de millions de dollars d’investissement comme UiPath, Blue Prism…

AkaBot aide à automatiser les processus d'affaires pour les entreprises dans divers secteurs tels que: la banque et la finance, la logistique, les soins de santé, le service client, les télécommunications, la fabrication et la vente au détail… Cette plateforme n'a pas d'impact sur le paysage informatique existant et s'adapte à tout changement commercial.

Ce processus d'automatisation peut économiser jusqu'à 80% des coûts d'exploitation et augmenter la productivité grâce à un fonctionnement 24/7. En outre, le RPA contribue à réduire le taux d'erreurs humaines et empêche les fuites d'informations, ce qui réduit le niveau de risque opérationnel.

Avec des erreurs réduites, une efficacité améliorée et des informations plus précises, la qualité de l'expérience client est considérablement augmentée, ce qui augmente la satisfaction et la fidélité des clients. En outre, le déploiement de RPA libère les ressources de grande valeur de tâches fastidieuses et permet de dépenser sur des tâches plus créatives.

FPT Software a récemment vendu les droits d’auteur d’akaBot à une société japonaise pour une durée de cinq ans, pour 6,5 millions de dollars. FPT Software a également signé avec la société taïwanaise ThingPower une convention sur la distribution d’akaBot à Taïwan (Chine), notamment dans le secteur financer.

Le RPA ou Robotic Process Automation est une technologie permettant d’automatiser des tâches répétitives qui nécessitaient jadis l’intervention d’un humain. Elle repose sur l’utilisation de logiciels d’intelligence artificielle ou de Machine Learning (apprentissage automatique), aussi appelés « robots logiciels » capables d’imiter un travailleur humain.

Le robot logiciel se connecte à une application afin de manipuler des données, d’effectuer des calculs, de communiquer avec d’autres systèmes numériques, ou d’effectuer des tâches diverses. Il peut par exemple s’agir d’effectuer des interrogations de bases de données, de maintenir des enregistrements ou de traiter des transactions.-VNA