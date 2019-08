Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le public a eu vendredi soir 30 août, à Hô Chi Minh-Ville l’occasion de passer en revue les grands jalons historiques des deux guerres de résistance à travers un programme artistique magnifique.

Photo: VNA

Organisé par le Service municipal de la culture et des sports et la Télévision de Hô Chi Minh-Ville, l’événement rentrait dans le cadre des célébrations de la Révolution d’août et de la Fête nationale.

Outre des chansons dédiées au Président Hô Chi Minh, au pays et aux soldats, il y avait également des documentaires sur la proclamation de l’Indépendance nationale du 2 septembre 1945 et sur le Testament du grand dirigeant. – VNA