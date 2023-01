Bac Ninh (VNA) – Ces jours-ci, de nombreux événements ont lieu dans le pays des chants populaires Quan ho. En particulier, le chapeau «quai thao» (chapeau plat et rond, muni d’une jugulaire en rotin) est délicatement stylisé dans la décoration d’art. La terre du patrimoine des chants populaires Quan ho s’anime de couleurs printanières.

Décoration au pavillon de Sao Khuê - la zone d'entrée sud-ouest de la ville de Bac Ninh. Photo: NDEL



En 2023, accueillant le nouveau printemps, la province de Bac Ninh organise joyeusement une série d’événements culturels au sens profond.

Le musée de Bac Ninh organise des expositions présentant le patrimoine culturel bouddhiste dans la province de Bac Ninh (Nord) et des programmes de célébration du Têt-voyage printanier dans la région de Quan ho. La bibliothèque provinciale a également ouvert une galerie et une exposition printanière de livres et de journaux sur le thème : «Le Parti glorieux, le grand Oncle Hô, le pays natal réformé». Ces deux programmes dureront jusqu’en mars 2023 pour les habitants et les touristes.



Le secteur culturel de la province a organisé également des échanges des chants populaires Quan ho et des jeux folkloriques traditionnels tels que : casser des pots en terre, participation au jeu «ô an quan» (jeu des cases), le tir à la corde, etc. Il s’agit des premières activités, faisant partie du programme en l’honneur du Parti et du Nouvel An lunaire du Chat et à l’occasion du Festival «Retour au pays des chants populaires Quan ho 2023» qui se tiendra la fin de février de cette année.

Chanteuses de Quan ho. Photo: VNA



Aux jours du Têt traditionnel, la route florale printanière est un point culminant attrayant que les gens attendent avec excitement et intérêt. Après quelques années d’interruption en raison de l’épidémie de Covid-19, la rue florale s’investit plus minutieusement avec des couleurs vivantes pour contribuer à l’événement consacré au Festival honorant et diffusant les chants populaires Quan ho.

Située dans le centre-ville de la ville de Bac Ninh, où se trouvent les monuments de Ly Thai Tô et du lac de la reine Nguyên Phi Ỷ Lan, la route florale a deux voies avec une bande d’arbres verts au milieu et a une longueur totale de près de 500 mètres. En outre, de nombreux symboles ainsi que des fleurs fraîches et des formes sont disposés autour du lac et du monument pour créer un espace culturel très beau et coloré au printemps.



La rue florale montre la beauté culturelle de Bac Ninh avec près de 20 scènes ornementales conçues avec des matériaux principalement traditionnels en bambou et en rotin, inspirés des chapeaux « quai thao » et de la soie de pêche. Cet ouvrage est financé par le budget provincial et par la cotisation de la société, d’un montant de plus de 3 milliards de dôngs. C’est un endroit de divertissement où les gens et les touristes peuvent profiter du printemps dans une atmosphère saine et sécuritaire.

Bac Ninh est l’une des localités à fort développement économique. La ville accorde un budget élevé à la protection sociale. A cette occasion, la province crée une série d’espaces décorés dans des sites tels que le monument des héros et des martyrs, la place du centre culturel Kinh Bac, le pavillon de Sao Khuê, qui sont des icônes colorées accrocheuses pour créer une atmosphère chaleureuse dans le nouveau printemps et pour préparer l’événement du Festival au début du printemps.

Une représentation de Quan ho à Bac Ninh. Photo: VNA



Pour le Nouvel An lunaire du Chat, la province de Bac Ninh a organisé le Festival «Retour à la région de Quan Ho 2023» qui durera les cinq derniers jours de février avec de nombreux événements significatifs et spéciaux.

Il s’agit d’une activité annuelle au printemps de la nouvelle année, depuis 2009 - lorsque les chants populaires Quan ho de Bac Ninh ont été inscrits par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine immatériel représentatif de l’humanité. Après l’interruption due à l’épidémie de Covid-19, le Festival va être réorganisé, avec plus d’attention et d’investissement dans le souhait de valoriser et répandre le patrimoine auprès des amis. – NDEL/VNA