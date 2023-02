Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué la décision n°136/QD-TTg portant attributition du certificat "La Patrie reconnaît le mérite" au martyr Trân Ngoc Duy, en reconnaissance de ses exploits et de son sacrifice dans l’exercise de la mission d’entraînement au vol de combat.

Les délégations rendent un dernier hommage au commandant Trân Ngoc Duy. Photo: VNA

Sur proposition du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le chef du gouvernement a décisé d’attribuer la distinction honorifique au commandant Trân Ngoc Duy, né en 1992 et originaire de la province de Thai Binh, chef adjoint de l’escadrille et chef d’état-major de l’escadrille 1, du régiment 921, de l’escadre 371, de l’armée de l’air et de défense anti-aérienne, qui s’est sacrifié le 31 janvier 2023 en pleine mission d’entraînement au vol de combat.Plus tôt, le premier février, le ministère de la Défense a décidé de promouvoir à titre posthume le pilote Trân Ngoc Duy du grade de capitaine au grade de commandant. Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a décidé de le décorer à titre posthume l’insigne "Jeunesse courageuse".La présidente par intérim de la République, Vo Thi Anh Xuân, a signé la décision n°109/QD-CTN sur l’attribution à titre posthume de l’Ordre de la défense de la Patrie de troisième classe au commandant, pilote Trân Ngoc Duy. – VNA