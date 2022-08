Hanoï (VNA) – Un atelier consacré aux expériences internationales sur le développement de la blockchain et recommandations pour le Vietnam a eu lieu le 5 août à Hanoï.



L’événement a été organisé par la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale et l’Association vietnamienne de la blockchain. Il a réuni des officiels et spécialistes vietnamiens, des représentants des ambassades des Etats-Unis, du Japon, de Suisse, de Singapour et du Cambodge.



Lors de l’atelier, les représentants des ambassades des Etats-Unis, du Japon et de Suisse ont présenté des expériences de leurs pays en matière de gestion, de création d’un cadre juridique pour le développement et l’application de la blockchain. Les participants ont également discuté des problèmes imposés au Vietnam et des recommandations politiques pour le pays. -VNA