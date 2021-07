Panorama de la réunion pour discuter et convenir d'un certain nombre de contenus pour la première session de la 15e AN. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont coprésidé samedi matin 17 juillet à Hanoi la réunion pour discuter et convenir d'un certain nombre de contenus pour la première session de la 15e AN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'avec la préparation minutieuse des organes du gouvernement et des autorités locales, il s'attend à ce que la première session de la 15e AN soit représentative du très bon succès du 13e Congrès national du Parti et des dernières élections, pour appliquer systématiquement le point de vue suivant : direction du Parti, gestion de l'État, maîtrise du peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (chemise blanche). Photo: VNA

La session se déroulera en toute sécurité, de manière démocratique et sera raccourcie, conformément à la Constitution et aux lois, et fera pleinement appel à la sagesse des députés, a-t-il indiqué.

De son côté, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que la première session de la 15e AN aura lieu du 20 au 31 juillet prochain. Il a souligné la nécessité d’en assurer la sécurité absolue.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê. Photo: VNA

Ainsi, lors de la première session, l’AN examinera et décidera de l'organisation du personnel pour les postes élus par l'AN ; donnera son approbation concernant les hauts fonctionnaires du gouvernement, de l'AN, le personnel de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, de l’Audit d’Etat.

L’AN votera également des résolutions sur le programme d'élaboration de lois et ordonnances de 2022 et l'ajustement du programme d'élaboration de lois et ordonnances de 2021, etc…. -VNA