Le secrétaire d’État américain Michael Pompeo et le général To Lam, ministre de la Sécurité publique (gauche). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les États-Unis ont décidé d’accorder deux millions de dollars au Vietnam pour l’aider à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles au Centre, a dit le secrétaire d’État américain Michael Pompeo, en visite au Vietnam à l’occasion du 25e anniversaire de la normalisation des relations Vietnam- États-Unis.

Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le 30 octobre à Hanoï le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, exprimant son profond partage à la population du Centre du Vietnam qui souffre des conséquences des inondations.

Le ministre To Lam a estimé que cette rencontre montrait la considération du Département d’État américain en général et du secrétaire d'Etat américain en particulier pour le ministère vietnamien de la Sécurité publique dans la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité.

Il a grandement apprécié les résultats de la coopération défense-sécurité entre les deux pays ces derniers temps, souhaitant une coopération étroite et substantielle pour faire face aux défis de sécurité régionaux communs.



Le ministre To Lam a déclaré clairement que la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi avait connu de nombreux développements tant en ampleur qu'en profondeur.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique est devenu un partenaire important de nombreux partenaires américains. Alors, il s'est engagé à ce que le ministère de la Sécurité publique agisse comme un pont actif dans les domaines de coopération thématique ainsi que dans les relations bilatérales. - VNA