Hanoï (VNA) - La Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a inauguré mercredi sa quinzième réunion plénière.Lors de la première journée, les députés ont travaillé sur les amendements du Code du Travail , notamment sur la proposition de porter le contingent annuel d’ heures supplémentaires de 300 à 400.Nguyên Ngoc Phuong, député de la province de Quang Binh (Centre), a déclaré: « Le contingent annuel d’heures supplémentaires des travailleurs soumis à des conditions de travail dangereuses doit être maintenu à 300 heures. En revanche, celui des salariés dont les conditions de travail n’affectent pas la santé peut être augmenté.»Certains députés ont proposé de ne pas modifier le contingent mais d’améliorer les conditions de travail des travailleurs.S’agissant de l’âge légal de départ à la retraite, il a été proposé de le fixer à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes, respectivement à partir de 2028 et 2035.Lors de cette réunion qui se poursuit jusqu’au 4 octobre, les participants devront se prononcer sur le bilan de gestion et d’utilisation du fonds de sécurité sociale de 2018 et sur la réforme d’autonomie des hôpitaux publics.-VOV/VNA