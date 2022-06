Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Du 6 au 10 juin, l’Assemblée nationale travaillera sur plusieurs questions importantes dans le cadre de sa 3e session, dont les interpellations.



Les séances d'interpellations devront durer deux jours et demi (de l'après-midi du 7 juin au 9 juin). Elles seront retransmises en direct à la radio et à la télévision.



Les députés poseront des questions sur les secteurs de l’agriculture et du développement rural, des finances, de la banque, des transports.



Durant cette 3e semaine de travail dans le cadre de la 3e session, les députés devront en outre écouter des rapports concernant les projets de construction d’autoroutes, de la 4e rocade de la région de la capitale et de la 3e rocade de Ho Chi Minh-Ville. Ils devront également travailler sur le plan de mise en œuvre du projet de route Ho Chi Minh dans la prochaine phase, l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la province de Khanh Hoa, le programme de supervision de l’Assemblée nationale en 2023, le programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2023 et celui en 2022. -VNA