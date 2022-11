Le ministre de la Construction , Nguyen Thanh Nghi, répondra jeudi après-midi à des questions de députés sur son secteur, dans le cadre de la 4e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 4e session de l'Assemblée nationale, les députés discutent en groupes, jeudi matin, du projet de loi foncière (amendée).

Jeudi après-midi, les interpellations dans le cadre de la 4e session de l'Assemblée nationale vont commencer par des questions sur le secteur de la construction, y compris le développement urbain au Vietnam, la gestion du marché de l’immobilier, la construction de logements sociaux pour les personnes à bas revenus…

Le ministre de la Construction va y répondre. Le vice-Premier ministre Le Van Thanh, les ministres du Plan et de l'Investissement, des Finances, des Transports et des Communications, des Ressources naturelles et de l'Environnement, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam et l'Auditeur général de l'État, vont également donner des réponses et explications sur les problèmes liés à leur travail.

Les séances d'interpellation seront retransmises en direct sur la Télévision nationale du Vietnam, la Voix du Vietnam et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale. -VNA