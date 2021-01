L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires a.i. du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 27 janvier, le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) s'est réuni en ligne pour discuter des activités du Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA). L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires a.i du Vietnam auprès de l'ONU, a assisté à cette réunion virtuelle.

L’ambassadeur Pham Hai Anh a affirmé son soutien aux activités de l'UNRCCA. Il a également déclaré saluer les derniers progrès en matière de politique, de sécurité et socio-économique dans les pays d'Asie centrale, avant d’émettre l’espoir que l'UNRCCA maintiendrait ses activités efficaces dans la région.

Les membres du Conseil de sécurité ont tous exprimé leur soutien aux activités de l'UNRCCA, l’appelant à continuer d'aider les pays d'Asie centrale à répondre aux défis actuels.

L'UNRCCA a été créé en 2007 à Achgabat, la capitale du Turkménistan. Il assiste et soutient les gouvernements du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et d'Ouzbékistan afin de trouver des solutions aux problèmes émergeants et d'éliminer les menaces potentielles à la paix.-VNA