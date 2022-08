Les quatre haltérophiles vietnamiennes (à gauche). Photo: VNA



Jakarta (VNA) - La première journée des Jeux d'Asie du Sud-Est pour handicapés 2022 (ASEAN ParaGames 11) a été fructueuse pour la délégation vietnamienne qui a remporté jusqu’à 22H00 le 1er août 32 médailles, dont 12 d’or.

Sur la piste bleue des Jeux paralympiques de l’ASEAN, les nageurs vietnamiens ont décroché six médailles d’or, quatre d’argent et cinq de bronze et établi trois nouveaux records.

Les haltérophiles vietnamiennes ont également remporté deux médailles d’or et une d’argent, tout en battant le record établi aux ASEAN Para Games 2019 aux Philippines.

L'haltérophile Dang Thi Phuong Linh. Photo: VNA



Les athlétistes ont aussi gagné quatre médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze. De son côté, l’équipe de tennis de table a remporté quatre médailles de bronze dans l’épreuve par équipe.

Avec 14 épreuves, les 11es ASEAN Para Games se déroulent du 30 juillet au 6 août à Surakarta (Indonésie).

La délégation vietnamienne comprend 153 membres, dont 18 entraîneurs et 120 athlètes qui concourrent dans huit épreuves, à savoir l’athlétisme, la natation, la dynamophilie, le badminton, le tennis de table, les échecs, le judo et le tir à l’arc. -VNA