Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung participe à la réunion SOM ASEAN. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, a assisté le 29 juillet à la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM ASEAN) à Bangkok, en Thaïlande.

Cette réunion a eu lieu avant la 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-52) et les conférences postministérielles (PMC +), prévues du 30 juillet au 3 août en Thaïlande.



Lors de l'événement, les hauts responsables de l'ASEAN ont examiné les préparatifs de l'AMM-52 et des PMC +.



Ils ont également discuté des problèmes émergents dans l'édification de la Communauté de l'ASEAN, de la mise en œuvre des Perspectives de l'ASEAN sur l'indo-Pacifique (AOIP) et des relations entre l'ASEAN et des partenaires tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



Les participants ont également évoqué un projet d'envoi d'une délégation de l'ASEAN au Timor-Leste, la situation dans l'État de Rakhine au Myanmar, les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) et la question de la Mer Orientale.



Les hauts fonctionnaires de l'ASEAN devraient participer à des réunions avec leurs homologues de Chine, du Japon et de République de Corée et des membres du Sommet d'Asie de l'Est, le 30 juillet.



L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) regroupe Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. -VNA