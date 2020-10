Hanoi (VNA) – Le Vietnam, en tant qu’État membre de l’ASEAN, s’engage à participer de manière active et responsable aux mécanismes de coopération régionale pour assurer la sécurité et la sûreté du cyberespace, a déclaré le vice-ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang. Photo : VNA



À la tête d’une délégation vietnamienne participant à la 5e Conférence ministérielle de l’ASEAN sur la cybersécurité (AMCC-5) organisée via visioconférence le 7 octobre sous l’égide de Singapour, il a insisté sur la nécessité d’établir des codes de conduite pour maintenir un cyberespace sûr.



Le gouvernement vietnamien a chargé le ministère de la Sécurité publique d’élaborer et d’ajuster la loi sur la cybersécurité conformément aux normes régionales et mondiales, a-t-il fait savoir.



Le Vietnam a lancé un programme de transformation numérique à l’horizon 2025 avec une vision jusqu’en 2030dans le but de faire partie des 50 pays les plus avancés dans ce domaine, a-t-il indiqué.

Selon lui, le ministère vietnamien de la Sécurité publique s’est attaché à améliorer les capacités de cybersécurité pour protéger les infrastructures d’information clés via la formation de la main-d’œuvre et la coopération internationale pour faire face aux cyberattaques.

Les participants à l’événement ont discuté d’un plan pour mettre en œuvre un code de conduite sur le cyberespace, des mesures visant à protéger les cyberinfrastructures qui sont vitales pour la connectivité et le commerce régionaux.

Présidant l’événement, le ministre singapourien de la Communication et de l’Information, S. Iswaran, a appelé les pays membres de l’ASEAN à relever conjointement les défis de la cybersécurité dans un esprit de collaboration mutuelle. - VNA