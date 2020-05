Le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Mercredi matin, le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, également président des ministres de l'Économie de l'ASEAN a eu une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'ASEAN Lim Jock Hoi pour discuter du plan de relance de l'économie et du maintien de la chaîne d'approvisionnement régionale pour la période post-pandémique, de la mise en œuvre de la direction des dirigeants au Sommet de l'ASEAN+3 spécial sur la réponse au COVID-19.

Le ministre Tran Tuan Anh a affirmé que le Vietnam accordait une attention particulière à la réponse rapide aux impacts de l'épidémie de COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement et l'économie régionale. En tant que président de l'ASEAN, le Vietnam soutient et est prêt à créer des conditions favorables aux échanges au sein de l'ASEAN+3.

Le ministre Tran Tuan Anh et le secrétaire général de l'ASEAN Lim Jock Hoi ont convenu de surveiller et d'encourager les pays membres du bloc et leurs trois partenaires (la Chine, le Japon, la République de Corée) à adopter la Déclaration commune au niveau ministériel de l'ASEAN+3 sur la réponse au COVID-19 dans les temps à venir.

Tran Tuan Anh a remercié Lim Jock Hoi pour avoir soutenu la proposition du Vietnam pour publier la Déclaration commune des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM) sur le renforcement de la capacité de redressement économique de l'association suite à l'épidémie de COVID-19 lors de la 26e conférence restreinte de l'AEM tenue en mars dernier, ainsi que pour exhorter les pays de l'ASEAN à adopter la Déclaration commune du ministre de l'Économie ASEAN-Japon sur l'initiative de relance économique pour faire face au COVID-19 à court terme.

En outre, il l'a informé de la décision du Premier ministre vietnamien autorisant la suppression temporaire des restrictions sur l'exportation de produits médicaux tels que les masques et la suppression du quota à l'exportation de riz pour le retour à la normale depuis le 1er mai. -VNA