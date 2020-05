Le gouvernement a promulgué la résolution No 79/NQ-CP modifiant la liste des pays dont leurs citoyens sont admissibles à une demande du visa électronique (e-visa).

Le 26 mai, l’ambassadeur vietnamien en Afrique du Sud Hoàng Van Loi a remis des équipements médicaux et des denrées alimentaires aux habitants de l’arrondissement de Mbizana, à Cap-oriental.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé une directive sur le renforcement des mesures propres à garantir le respect des droits de l’enfant et la protection de l’enfant.

L'UNICEF au Vietnam déploiera des activités plus efficaces pour les femmes et enfants touchés par les catastrophes naturelles et l’épidémie de COVID-19.