Le lieutenant-général Phan Van Giang, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense (droite) et le général Chea Tara, directeur de l'Université de la défense nationale du Cambodge.



Hanoï (VNA) - Le 19 novembre, à Hanoï, le lieutenant-général Phan Van Giang, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense a reçu le général Chea Tara, directeur de l'Université de la défense nationale du Cambodge, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la réunion, le général Chea Tara a informé le général Phan Van Giang des récents résultats de la coopération entre l’Université de la défense nationale du Cambodge et l’Académie de la défense nationale du Vietnam.

À cette occasion, le général Chea Tara a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l'assistance considérables que le Vietnam a apportés au Cambodge dans la cause de la libération nationale pour sauver le pays et le peuple cambodgiens du régime génocidaire de Pol Pot.

Le lieutenant-général Phan Van Giang a hautement apprécié les résultats de la coopération entre l'Académie de défense nationale du Vietnam et l'Université de la défense nationale du Cambodge, en particulier dans le domaine de la formation du personnel de l'Armée royale cambodgienne. Ces résultats de coopération ont contribué à renforcer les relations de solidarité entre l’Académie de défense nationale du Vietnam et l’Université de défense nationale cambodgienne en particulier et les forces armées des deux pays en général.

Le lieutenant-général Phan Van Giang a exprimé sa conviction que l'Académie de défense nationale du Vietnam et l'Université de défense nationale du Cambodge continueront à mettre en place des mesures de coopération efficaces pour améliorer la qualité de la formation en ressources humaines des forces armées des deux pays, contribuant à la construction d'une armée de plus en plus forte des deux pays.

Le chef d'état-major général a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense avait toujours soutenu et créé les conditions les plus favorables permettant à l'Académie de défense nationale du Vietnam et à l'Université de défense nationale du Cambodge de poursuivre leur bonne coopération dans le temps à venir. -VNA