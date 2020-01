Hanoï (VNA) - Le bureau du gouvernement a récemment rendu une décision approuvant le projet d’édification d'un système de reporting du gouvernement et d’un centre d'information au service de la direction et d'administration du gouvernement et du Premier ministre.

Le projet vise à mettre en place un mode de travail innovant, en appliquant les technologies de l'information (TI) au service de la direction et de l'administration du gouvernement et du Premier ministre ; à renforcer la transparence et la responsabilité des agences administratives de l'État dans la fourniture d'informations et de données.

L'objectif global du projet est d’améliorer l'efficacité de l’application des TI au service de la direction et de l'administration du gouvernement et du Premier ministre.

Le projet est réalisé avec les investissements du budget de l’Etat, du gouvernement japonais et d’autres sources.

La décision est entrée en vigueur le 21 janvier 2020. -VNA