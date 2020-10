La cérémonie de célébration du 25e anniversaire de la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis 1995-2020. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a célébré le 7 octobre à Hanoï le 25e anniversaire de la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2020).

S'exprimant lors de la célébration, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que la normalisation des relations entre le Vietnam et les Etats-Unis était une décision importante de hauts dirigeants des deux pays, clôturant une période difficulté et ouvrant de nouvelles étapes prometteuses.

Le partenariat intégral Vietnam-Etats-Unis se développe de plus en plus profondément et substantiellement, de la politique - diplomatie, économie - commerce, défense - sécurité à la science-technologie, à la santé et à l'éducation… Le commerce bilatéral a été multiplié par 170 depuis 1995, atteignant près de 80 milliards de dollars. Les échanges entre les deux pays sont de plus en plus animés, des millions de personnes voyageant et visitant chaque année au Vietnam et aux Etats-Unis.

Le Vietnam a toujours persisté dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation, considérant les Etats-Unis comme le partenaire de premier rang dans sa politique de relations extérieures. Dans le contexte de la propagation du COVID-19, le Vietnam et les Etats-Unis continuent de coopérer pour répondre à la pandémie et à d'autres défis mondiaux émergents, a-t-il souligné.

A cette occasion, Vu Duc Dam a exprimé sa reconnaissance pour les contributions apportées par des générations de dirigeants, de politiciens, d'organisations et d'individus et d'amis du Vietnam et des États-Unis à la promotion des relations entre les deux pays. Il a souligné que le Vietnam continuerait, de concert avec les Etats-Unis, d’approfondir leur partenariat intégral.



L'ambassadeur américain Daniel J. Kritenbrink a affirmé que la coopération bilatérale était impressionnante. Les deux pays coopèrent étroitement dans divers domaines comme la sécurité, le commerce, l'éducation, l'énergie, la santé, les questions laissées par la guerre… Les relations commerciales sont en croissance rapide tandis que l'investissement des entreprises américaines au Vietnam apporte de nombreuses réalisations économiques aux deux pays. Les Etats-Unis continuent d'être le plus grand débouché du Vietnam, tandis que le Vietnam est actuellement l'un des marchés d'exportation les plus dynamiques pour les Etats-Unis.

Selon le diplomate américain, les deux pays doivent avoir la responsabilité de continuer à édifier des relations fondées sur la confiance et l'amitié, qui sont le fondement des relations entre les deux pays, de la coopération en matière de sécurité et de santé aux échanges économiques et entre les deux peuples. Il a souhaité que les relations bilatérales continuent de se développer de manière fructueuse en 2020 comme dans 25 ans. - VNA