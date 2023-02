Bruxelles (VNA) – Les dirigeants du Parlement belge attachent de l’importance au maintien et à la consolidation des relations avec le Vietnam, dont la coopération entre les localités et les peuples des deux pays, a déclaré la présidente de la Chambre des représentants de Belgique, Éliane Tillieux.



La présidente de la Chambre des représentants de Belgique , Éliane Tillieux, reçoit l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, le 16 février à Bruxelles. Photo: ambassade du Vietnam en Belgique

En recevant l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, le 16 février à Bruxelles, elle a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques dans la période post-COVID-19, appréciant les résultats de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en décembre dernier.



La présidente de la Chambre des représentants de Belgique s’est engagée à continuer de coopérer étroitement avec l’Assemblée nationale vietnamienne dans le partage d’expériences législatives, ainsi que l’organisation des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



L’ambassadeur Nguyen Van Thao a passé en revue les relations bilatérale et la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Belgique en décembre 2022. Selon lui, le commerce bilatéral en 2022 a atteint un record de 6 milliards d’euros, soit un bond de 65% par rapport à 2021.



Pour promouvoir la coopération dans le commerce et l’investissement, l’ambassadeur Nguyen Van Thao a proposé à la Chambre des représentants de Belgique de soutenir et de promouvoir la ratification de l’Accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam (EVIPA).



Il a également exprimé son espoir que le Parlement belge coopérerait étroitement dans la mise en œuvre des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en particulier l’échange des visites de différents niveaux, le renforcement de la coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam.



Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de continuer à collaborer pour approfondir les liens bilatéraux, dont la coopération entre les organes législatifs, en particulier à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Belgique. -VNA