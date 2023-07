Le président Vo Van Thuong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen, du président italien Sergio Mattarella et le pape François, le président Vo Van Thuong et son épouse effectueront une visite officielle en Autriche, une visite d'État en Italie et une visite au Vatican du 23 au 28 juillet.



Il s'agit de la première visite en Autriche du président vietnamien au cours des 15 dernières années et du premier échange de délégations de chef d'État vietnamien en Italie et au Vatican au cours des sept dernières années.



Le 1er décembre 1972, l'Autriche a été l'un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.



Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties entretiennent régulièrement des contacts de haut niveau, des réunions en marge de forums multilatéraux et ont des appels téléphoniques, notamment la rencontre entre le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et son homologue Alexander van der Bellen à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2021 à New York, l’entretien entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue Sebastian Kurz en septembre 2021.



En termes économique, l'Autriche est l'un des 10 premiers partenaires d'exportation du Vietnam en Europe et le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Autriche dans l'ASEAN.



Le commerce bilatéral Vietnam-Autriche en 2022 a été de 2,79 milliards de dollars. L'investissement de l'Autriche au Vietnam est actuellement d'environ 148 millions de dollars. Fin avril 2023, le chiffre d'affaires total d'import-export entre le Vietnam et l'Autriche s'élevait à plus d'un milliard de dollars, en baisse de 5,3 % par rapport à la même période en 2022.



Outre la coopération économique, les deux pays promeuvent également leur coopération dans la culture - éducation et les sciences et technologies.



En janvier 2013, les deux pays ont rehaussé leurs relations au niveau du partenariat stratégique et ont activement promu leur coopération pratique et efficace dans tous les domaines : politique, diplomatie, économie, sciences, éducation, défense - sécurité, protection de l'environnement, coopération décentralisée.



Les deux parties entretiennent régulièrement des contacts de haut niveau et des mécanismes de coopération bilatérale. En avril 2022, pendant la pandémie de COVID-19, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une conversation téléphonique avec son homologue Mario Draghi. Plus récemment, en décembre 2022, le dirigeant vietnamien a rencontré le Premier ministre Giorgia Meloni en marge du sommet ASEAN-UE à Bruxelles.



En 2022, le commerce bilatéral a atteint plus de 6,2 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport à 2021 et devrait atteindre annuellement 7-8 milliards dollars par an dans le futur.



L'Italie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam dans l'UE et le 36e investisseur direct étranger au Vietnam, fournissant une aide publique au développement au Vietnam de plus de 117 millions d'euros. De nombreuses grandes entreprises italiennes sont opérationnelles au Vietnam telles que Bonfiglioli (ingénierie), Piaggio (fabrication et assemblage de motos et de moteurs), Danieli Officina (acier), Fiat Iveco (automobile), Datalogic, Ariston (production de chauffe-eau).



En 2022, le Vietnam a accueilli plus de 15.000 touristes italiens. L'Italie est également l'une des principales destinations des touristes vietnamiens lorsqu'ils visitent l'Europe.



Les relations entre le Vietnam et le Vatican ont connu de nombreux développements positifs ces dernières années.



Les dirigeants des deux parties ont eu des visites mutuelles. En janvier 2007, lors de sa visite en Italie, le Premier ministre Nguyen Tan Dung a rencontré le pape Benoît XVI et le secrétaire d'État Tarcisio Bertone. Il s'agit du premier contact de haut niveau entre les deux parties.



En novembre 2008, les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint sur les relations Vietnam-Vatican qui se réunit annuellement et alternativement au Vietnam et au Vatican. À ce jour, les deux parties ont tenu 10 réunions.



Depuis 2011, l'envoyé spécial non-résident du Vatican est en opération au Vietnam. -VNA