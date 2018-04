Le directeur général de la VNA Nguyen Duc Loi (gauche) et le président de l'Agence de presse Xinhua (Chine nouvelle) Cai Mingzhao. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Une délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) conduite son directeur général Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, effectue une visite de travail en Chine du 24 au 28 avril, sur invitation du président de l'Agence de presse Xinhua (Chine nouvelle) Cai Mingzhao.

Jeudi 26 avril à Pékin, Nguyen Duc Loi et la délégation de la VNA ont été reçus par membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste chinois, président de la Commission de la propagande du Parti, Huang Kunming. Ce dernier a affirmé la bonne relation entre les deux Partis et les deux Etats, dont la coopération en matière de presse et de communication. Il s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à approfondir les relations entre la VNA et Xinhua et entre le Vietnam et la Chine, plus globalement.

Nguyen Duc Loi, pour sa part, a exprimé sa joie d’effectuer la visite de travail à Xinhua à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la signature d’un accord de coopération entre les deux agences de presse. Il a souhaité une coopération resserrée entre la presse des deux pays à travers les échanges, le partage d’expériences dans le développement de nouvelle forme de communication.

Auparavant, lors d’un entretien avec Nguyen Duc Loi à Xinhua, Cai Mingzhao a présenté les acquis et le renouvellement de Xinhua depuis la signature, en mai 2017 à Hanoï, de l’accord de coopération entre deux parties pour la période 2017-2020. Il a proposé une coopération dans l’échange de délégations et la fourniture d’informations télévisées et de photos de presse.

Nguyen Duc Loi a souligné le rôle actif de la VNA et de Xinhua dans la promotion des relations entre les deux pays. Il a partagé avec les propositions de Xinhua, tout en demandant à l’agence de presse chinoise de soutenir la VNA dans la formation de jeunes reporters.

Le même jour, la délégation de la VNA s’est rendue à Renmin Ribao et rencontré son président, Li Baoshan. Nguyen Duc Loi a indiqué que les visites de hautes délégations en 2017 contribuaient à resserrer les relations entre les deux pays et entre les deux agences de presse, en particulier.

Les deux dirigeants ont insisté sur de futures orientations de développement de la presse et aussi du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Vendredi 27 avril, Nguyen Duc Loi et la délégation de la VNA sont allés visiter la ville de Tianjin pour étudier son modèle de développement. Ils ont rencontré le secrétaire du Comité municipal du Parti, Li Hongzhong. Ils ont souhaité l’élargissement des relations de coopération entre la ville chinoise et les localités vietnamiennes.

Selon Li Hongzhong, la visite témoigne d’une coopération étroite entre la VNA et Xinhua. Tianjin et des localités vietnamiennes entretiennent une bonne relation. Dans le futur, les entreprises de Tianjin sont venues sonder les opportunités des affaires au Vietnam, a-t-il affirmé. -VNA