Jakarta (VNA) – Le Vietnam et l’Indonésie établissent leur partenariat stratégique en 2013. Depuis lors, le partenariat stratégique entre les deux pays s'est développé fortement, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông. Photo: VNA



La coopération économique et commerciale a fait de grands progrès. En Asie du Sud-Est, l'Indonésie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de l'Indonésie.

Au cours des quatre premiers mois de 2023 seulement, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint plus de 4,2 milliards de dollars. Il est prévu qu'en 2023, ce chiffre puisse atteindre ou dépasser 15 milliards de dollars, atteignant bientôt l'objectif fixé par les hauts dirigeants des deux pays, a indiqué l’ambassadeur Ta Van Thông.

La coopération dans d'autres domaines comme politique, diplomatie, défense, sécurité, tourisme, culture, agriculture est également renforcée.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront de promouvoir la forte amitié traditionnelle, créant une force motrice pour porter le partenariat stratégique Vietnam - Indonésie à une nouvelle hauteur, a fait savoir le diplomate vietnamien.

La signature du plan d'action pour la nouvelle période 2024-2028 approfondira encore les domaines de coopération déjà vastes entre les deux pays, et ouvrira en même temps des opportunités de coopération dans de nouveaux domaines tels que la transition énergétique, la transformation numérique et les infrastructures, a précisé l’ambassadeur Ta Van Thông.

En tant que membres actifs de l'ASEAN, une coopération étroite entre l'Indonésie et le Vietnam est importante dans la structure régionale actuelle, a-t-il souligné.

La participation et la contribution actives du Vietnam et des pays membres de l'ASEAN font de l’ASEAN une des organisations régionales les plus performantes au monde.

Les deux pays coopèrent pour contribuer au développement de la Communauté économique de l'ASEAN. L'Indonésie est le plus grand marché au sein de l'ASEAN, avec plus de 280 millions de consommateurs. Le Vietnam est le troisième plus grand marché avec 100 millions d’habitants et une croissance économique impressionnante.

Actuellement, en tant que président de l'ASEAN en 2023, l'Indonésie a également identifié le thème comme l'axe de croissance pour accélérer davantage la reprise des pays de l'ASEAN et surmonter les défis du contexte économique imprévisible. -VNA