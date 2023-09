Conférence de presse sur le SURF 2023. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Festival des start-ups et de l’innovation de Da Nang 2023 (Da Nang Startup and Innovation Festival - SURF) aura lieu le 29 septembre à l'Université de Duy Tan, dans la ville de Da Nang , a annoncé le service municipal des Sciences et des Technologies.L'événement comprendra une exposition sur la plateforme de réalité virtuelle avec un centaine de stands et un concours de start-up s innovantes, a déclaré Le Thi Thuc, directrice adjointe du Service municipal et membre du comité d’organisation du SURF 2023 , lors de la conférence de presse tenue le 19 septembre.En outre, trois séminaires sur la construction de Da Nang en une ville innovante, l’accélération de l’accès des start-ups innovantes aux fonds, l'intégration internationale de l'écosystème local des startups innovantes dans le contexte de la mondialisation, seront également organisés.Notamment, un espace d'innovation Da Nang – Séoul sera lancé lors du prochain festival avec l’objectif de nouer des liens entre des start-ups innovantes vietnamiennes et sud-coréennes, a ajouté Le Thi Thuc.Selon le directeur du Service municipal des Sciences et des Technologies, Le Duc Vien, depuis 2020, les autorités municipales mettent en œuvre de nombreuses politiques pour soutenir les start-ups innovantes, avec 27 entreprises qui ont bénéficié d'un budget de plus de 5 milliards de dongs.En outre, la ville a accordé également de nombreuses formes de soutien à plus de 160 modèles de startups...-VNA