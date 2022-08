Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh vient de signer la décision No 892/QD-TTg approuvant le Projet de développement de clusters intersectoriels de l’économie maritime associé à la construction de pôles économiques maritimes forts à l'horizon 2030.

L'objectif du projet est de créer des clusters intersectoriels se développant efficacement, en association avec la construction de centres économiques maritimes nationaux forts, créant une force pour le développement rapide et durable de l’économie maritime nationale.

Le projet vise à créer sept clusters intersectoriels dans des zones côtières d'ici 2030 ; de développer 3 ou 4 pôles économiques maritimes forts à l'échelle de l'Asie du Sud-Est. Les zones où ils seront établis devraient afficher taux de croissance économique supérieur à la moyenne nationale de 1,2 fois ou plus.

Photo d'illustration : VNA



Selon le projet, les clusters intersectoriels de l’économie maritime regroupent des entreprises nationales, des entreprises étrangères, des organisations et unités fournissant des services, des infrastructures, des associations commerciales et industrielles, des associations de métiers et d'autres secteurs des localités côtières.

Le projet insiste aussi sur le développement du tourisme maritime et insulaire, sur la base de la coopération au développement, de l’exploitation efficace des potentiels et atouts de chaque localité et de toute la région côtière du Vietnam.

En particulier, le projet fait référence au fort développement de l'économie touristique, avec des pôles et complexes d'éco-tourisme, de divertissement, de stations balnéaires, de villégiature de standard international dans des clusters intersectoriels de l’économie maritime du Centre, de la région Sud-Ouest (Kien Giang - Ca Mau) et d’autres zones maritimes avec des conditions appropriées. -VNA