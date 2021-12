Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement a publié deux résolutions approuvant l’Accord de reconnaissance mutuelle de l'ASEAN sur l'homologation de type pour les produits automobiles (APMRA) et l’Accord-cadre de l'ASEAN sur le transport transfrontalier de passagers (ASEAN CBTP).



L’APMRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products) a été signé le 16 janvier 2021 au Myanmar. Le CBTP (ASEAN Framework Agreement on the Cross-Border Transport of Passengers) a été signé le 13 octobre 2017 à Singapour.