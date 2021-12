Luong Minh Sâm, président du Conseil de l’université de Dông A implantée à Da Nang (Centre). Photo: donga.edu.vn



Da Nang (VNA) - L'intelligence artificielle (IA) et la science des données jouent un rôle clé dans de nombreuses réalisations dans plusieurs domaines, a déclaré Luong Minh Sâm, président du Conseil de l’université de Dông A implantée à Da Nang (Centre) lors d’un webinaire international sur l’intelligence artificielle, la science des données avec des applications, tenu le 20 décembre.

En médecine, les systèmes d'alerte précoce de l'IA depuis le début de l'épidémie de Covid-19 ont permis de réduire le fardeau des forces de prévention et de contrôle de l'épidémie, a-t-il déclaré.

Le développement de nouvelles technologies aide à numériser la production industrielle de fabrication intelligente ainsi que la vie quotidienne dans le processus de reprise économique dans l'état actuel de l'économie mondiale, la « nouvelle normalité » de l'épidémie de COVID-19, a-t-il ajouté.

Selon le professeur Hô Tu Bao de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, les statistiques des progrès de la science informatique ont profondément et radicalement changé le domaine de l'informatique, créant ainsi l'avancement très rapide de l'IA cette dernière décennie. La course entre pays dans la révolution numérique est une course basée sur la science des données.

Lors d’un webinaire international, les experts ont donné des analyses à la fois générales et spécifiques sur les applications de l'intelligence artificielle et de la science des données pour la production industrielle et la santé.

L’intelligence artificielle révolutionne l’industrie. Des chaînes d’approvisionnement à l’optimisation des chaînes de productions en passant par la maintenance préventive et prédictive. Les applications industrielles de l’intelligence artificielle sont nombreuses. En outre, Les outils d’intelligence artificielle se développent depuis plusieurs années et l’application de cette technologie dans le domaine da la santé alimente technologie dans le domaine de la santé alimente beaucoup d’espoirs.

Ce 5e webinaire international a été organisé conjointement par l’Université de Dông A et l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) de l’Université de Lille (France). -VNA