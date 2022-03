Application de l’intelligence artificielle dans tous les domaines. Photo: barrons.com

Hanoi (VNA) - Parallèlement à la tendance à la transformation numérique, on peut dire que l'intelligence artificielle (IA) est fortement appliquée dans toutes les industries et tous les domaines tels que l'administration publique, les transports, la santé, la banque, les services publics et etc.

L’application de l’IA aide l'appareil de gestion de l'État ainsi que les entreprises à améliorer l'efficacité de leur opération et à s'adapter plus rapidement à la situation compliquée de l'épidémie de COVID-19.

Au Vietnam, la technologie de l'IA a été étudiée et développée par de nombreuses unités de recherche et développement. Promouvoir l’application de l'IA, fournir des outils d'application de transformation numérique intégrés visent à automatiser la production, optimiser les coûts, assurer la sécurité, la sûreté... dans les secteurs tels que le transport, l'agriculture, les sciences de la vie, la santé.

Trân Trung Hiêu, fondateur et PDG de TopCV a déclaré que pour l'épidémie de Covid-19, la technologie de l'IA analyse les données sur la toux pour détecter le Covid-19, aidant ainsi à tracer les cas infectés et à prévoir le pic de l'épidémie.

Surtout, avec des situations inattendues comme l'épidémie de Covid-19, le soutien de l'IA est extrêmement important, aidant à intervenir, à gérer et à soutenir les gens dans la vie. Par conséquent, les investisseurs saisissent les opportunités post-pandémie dans le domaine de l'IA afin que les entreprises qui s'appuient sur la technologie de l'IA puissent conserver des avantages concurrentiels et se développer durablement.

La technologie de l'IA analyse les données sur la toux pour détecter le Covid-19. Photo: vietnamnet.vn

Le vice-ministre des Sciences et Technologies, Bui Thê Duy a déclaré que l'IA était en train de devenir l'une des technologies clés contribuant au développement socio-économique des pays, ajoutant que le Vietnam n'était pas en dehors de ce "flux" et l'IA avait affirmé son importance particulière face aux évolutions complexes de l'épidémie de Covid-19.

La technologie de l'IA a été identifiée par le ministère des Sciences et Technologies comme une application pour la reprise économique post-pandémie, a-t-il affirmé, ajoutant que son ministère devra promouvoir l'application de l'IA comme solution pour relier la recherche et l'application, les organisations nationales et internationales dans ce domaine.

Le Vietnam établit un écosystème de startups d'IA pour attirer des fonds de capital-risque. Avec le soutien de ces fonds nationaux et étrangers, l'IA peut vraiment devenir l'une des technologies clés, favorisant le développement du Vietnam pour en faire un centre régional de recherche appliquée sur l'IA. -VNA