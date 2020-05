Le modèle de supra-auriculaire AirPods Studio devrait être assemblé au Vietnam. Photo: Zingnews

Hanoï (VNA) - Des informations sur Apple déplaçant sa chaîne d'approvisionnement au Vietnam apparaissent de plus en plus dans les journaux internationaux.Selon The Information, Apple prévoit de produire un nouveau modèle supra-auriculaire d'AirPods Studio au Vietnam. "Cela vise à diversifier la chaîne d'approvisionnement en plus des activités manufacturières en Chine dans le contexte où les tensions politiques et commerciales entre Washington et Pékin ne montrent pas de signes de ralentissement".Deux fournisseurs, Goertek et Luxshare, assembleront les AirPods Studio au Vietnam. Les deux fournisseurs devraient livrer à Apple en juin ou juillet. Ensuite, AirPods Studio sera vendu par Apple à la fin de l'été ou au début de l'automne.Ce sera la première fois qu'Apple utilisera des usines au Vietnam pour produire un nouveau produit, au lieu de la Chine.Ce modèle d'écouteurs intra-auriculaires devrait être en mesure d'éliminer le bruit et sera vendu 349 dollars.Le 9 mai dernier, selon Nikkei, Apple a annoncé qu’il produira le modèle d’AirPod sans fil au Vietnam au deuxième trimestre."Environ 30%, ce qui équivaut à 3-4 millions d'AirPods, seront fabriqués par Apple au Vietnam".Le rapport de Nikkei a déclaré qu'Apple produira uniquement des AirPod réguliers au Vietnam, à l'exclusion des AirPods Pro./. - CPV/VNA