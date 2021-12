Hanoi (VNA) – Le Vietnam a appelé lundi 13 décembre les parlements en Asie-Pacifique à prendre davantage d’actions en mettant l’accent sur les politiques et les stratégies de redressement, répondant ainsi aux exigences d’égalité des sexes.

La membre permanente de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale Lê Thu Hà, le 13 décembre. Photo: VNA



S’adressant à la réunion en ligne des femmes parlementaires dans le cadre de la 29e réunion annuelle du Forum interparlementaire Asie-Pacifique (FPAP) en République de Corée, la membre permanente de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam Lê Thu Hà a exhorté les parlements à accorder plus de ressources pour s’attaquer aux problèmes liés à l’égalité des sexes et à augmenter le nombre de députées.

Elle a souligné les grands défis à l’égalité des sexes en raison des impacts de la pandémie de Covid-19 au cours des deux dernières années, soulignant qu’il est temps pour les parlements de prendre des mesures audacieuses pour atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes pendant la reprise post-pandémie.

La représentante a présenté le cadre juridique et la stratégie nationale du Vietnam sur l’égalité des sexes à travers différentes périodes, qui visent à réformer les programmes d’action nationaux pour le progrès des femmes vietnamiennes.

Le Vietnam a également adhéré aux engagements internationaux, notamment la Convention sur 1’élimination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes et la Déclaration et le Programme d’action de Pékin, a-t-elle déclaré.

Les délégués à la réunion ont convenu de la nécessité d’intensifier les actions des parlements pour atteindre l’égalité des sexes, la sensibilité au genre et une approche sensible au genre dans la gestion des conséquences de la pandémie.

L’Assemblée nationale du Vietnam a coparrainé deux projets de résolution, dont l’un sur l’égalité des sexes en augmentant la participation et la représentation des femmes, et un autre sur la promotion d’une réponse au Covid-19 basée sur le genre et la reprise post-pandémie. – VNA